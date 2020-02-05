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بوابة إفريقيا الإخبارية/ بنغازي |

05 February, 2020

عقدت لجنة شؤون الموظفين بوزارة الداخلية اليوم الأربعاء اجتماعها الأول للعام 2020 ذلك مقر إدارة الشؤون الإدارية بديوان الوزارة في منطقة قرنادة.

وتناول الاجتماع جملة من الإجراءات التي من شأنها منح الموظفين المدنيين العاملين في وزارة الداخلية حقوقهم الوظيفية من خلال تسوية أوضاعهم الوظيفية و تصنيف المعينين منهم وكل ما يتعلق بشؤونهم الوظيفية.

وتطرق الاجتماع إلى ضرورة الرفع من كفاءة رؤساء مكاتب شؤون الموظفين في المديريات، إضافة إلى ضرورة اعتماد تقرير الكفاءة كشرط أساسي لترقية الموظفين في الأعوام القادمة.

وأكد مدير إدارة الشئون الإدارية بوزارة الداخلية – رئيس لجنة شؤون الموظفين العقيد أحمد أمعدي ،في تصريح نقلته وكالة الأنباء الليبية ،على ضرورة العمل بنفس الوتيرة السابقة لإنهاء كافة المشاكل الوظيفية للموظفين التابعين لوزارة الداخلية .

وطلب السادة أعضاء اللجنة من رئيسها نقل تحياتهم لمعالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف وشكره على ثقته التي أولاها للجنة من خلال اعتماده لكافة محاضرها وإصدار قرارات الترقية استناداً إليها.