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مشائخ وأعيان الجبل الغربي يؤكدون رفضهم للتدخل التركي ودعمهم للقوات المسلحة

تم النشر منذُ 13 ساعة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أكد أهالي وأعيان الجبل الغربي في اجتماعهم الدوري الثالث في منطقة الخلايفة أكدوا رفضهم التعدي على سيادة البلاد ،مجددين دعمهم لمجلس النواب والحكومة الليبية والقيادة العامة للقوات المسلحة في حربهم على الإرهاب.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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