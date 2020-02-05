مشائخ وأعيان الجبل الغربي يؤكدون رفضهم للتدخل التركي ودعمهم للقوات المسلحة

أكد أهالي وأعيان الجبل الغربي في اجتماعهم الدوري الثالث في منطقة الخلايفة أكدوا رفضهم التعدي على سيادة البلاد ،مجددين دعمهم لمجلس النواب والحكومة الليبية والقيادة العامة للقوات المسلحة في حربهم على الإرهاب.
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قناة ليبيا
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