أعيان وحكماء صبراتة يستنكرون محاولة زعزعة أمن المدينة

دان أعيان وحكماء ومؤسسات المجتمع المدني بصبراتة التوترات الأمنية التي حدثت بين جهات لا يعترف بها أهالي المدينة، محذرين من تكرار زعزعة أمن المنطقة وجرها لمشكلات أمنية.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
تصرف مفاجئ من بحار سفينة لبنانية هربت أسلحة تركية إلى ليبيا
تم النشر منذُ 41 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
ضبط متهم في جريمة قتل بالعجيلات
تم النشر منذُ 50 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة الوسط
الخارجية الروسية: بوغدانوف بحث مع سلامة ملف التسوية السياسية في ليبيا
تم النشر منذُ 3 ساعات
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مكتب الثقافة سبها يعلن عن معرض للكتب المستعملة قريبا
تم النشر منذُ 3 ساعات
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
أضف تعليقـك