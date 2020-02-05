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أعيان وحكماء صبراتة يستنكرون محاولة زعزعة أمن المدينة

تم النشر منذُ 13 ساعة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

دان أعيان وحكماء ومؤسسات المجتمع المدني بصبراتة التوترات الأمنية التي حدثت بين جهات لا يعترف بها أهالي المدينة، محذرين من تكرار زعزعة أمن المنطقة وجرها لمشكلات أمنية.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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