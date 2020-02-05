أعيان وحكماء صبراتة يستنكرون محاولة زعزعة أمن المدينة

دان أعيان وحكماء ومؤسسات المجتمع المدني بصبراتة التوترات الأمنية التي حدثت بين جهات لا يعترف بها أهالي المدينة، محذرين من تكرار زعزعة أمن المنطقة وجرها لمشكلات أمنية.

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