معالي وزير الداخلية يطلع على سير العمل الأمني في سرت خلال اجتماع عقده بمدير أمنها

بنغازي 05 فبراير 2020 (وال) – عقد معالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف اليوم الأربعاء بمكتبه في ديوان وزارة الداخلية اجتماعا بمدير مديرية أمن سرت.

واطلع الوزير خلال الاجتماع على سير العمل الأمني في سرت، وعمل مديرية الأمن بالتعاون مع الإدارة العامة للبحث الجنائي على تأمين المدينة وسكانها، إضافة إلى حماية ظهر القوات المسلحة.

وأشاد الوزير باستتباب الأمن وعدم وجود أية خروقات أمنية في المدينة، مؤكدا على ضرورة تأمين المواطنين وممتلكاتهم العامة والخاصة، وضمان أعلى درجات تطبيق معايير حقوق الإنسان والعمل بأوامر النيابة العامة.

وناقش الاجتماع أبرز المشاكل والعراقيل التي تواجه عمل المديرية، فيما أكد معالي الوزير أنه سيقدم كافة الدعم لهذه المديرية بما يكفل تقديم العمل الأمني الأمثل، وإنجاح الخطة الأمنية المشتركة لتأمين المدينة. (وال – بنغازي)

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