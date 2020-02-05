وزارة الصحة تطالب بتطبيق احتياطات عزل المرضى بالمستشفيات

طالبت وزارة الصحة بالحكومة الليبية أمس الكوادر الصحية في كافة المستشفيات بضرورة تطبيق الاحتياطات اللازمة للعزل عند التعامل مع المرضى المصابين أو المحتمل إصابتهم بأمراض معدية.

كما دعت الوزارة إلى ضرورة اتخاذ مزيد من الاحتياطات الإضافية بالخصوص، مؤكدة أنها تعمل من خلال التوعية والتحذيرات لمنع انتقال العدوى داخل المستشفيات وأن هذه الاحتياطات يتم اتخاذها اعتمادا على طريقة نقل العدوى إضافة الى الاحتياطات القياسية التي تتم من خلال الإجراءات التي تقوم بها أقسام مكافحة العدوي بالمستشفيات والطبيب المعالج.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا