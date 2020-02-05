مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي بوزارة الداخلية يجري زيارة تفقدية لمديريتي أمن سرت ورأس لانوف

بنغازي 05 فبراير 2020 (وال) – أجرى مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي بوزارة الداخلية العميد أبوعجيله سالم بشير جولة تفقدية شملت مديريتي أمن سرت، ورأس لانوف، وذلك للوقوف على سير العمل بنطاق اختصاص المديريتين بناء على تعليمات معالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف.

وعقد مدير الإدارة الإثنين اجتماعا بمدير أمن سرت، والمساعد للشؤون الأمنية، والمساعد للشؤون العامة، إضافة إلى رؤساء الأقسام ورؤساء المراكز بالمديرية.

وتم خلال الاجتماع استعراض الخطة الأمنية المشتركة لتأمين مدينة سرت .

أبوعجيلة أكد على تعليمات وزير الداخلية القاضية بالتركيز على المجاهرة بالأمن بالتعاون مع الإدارة العامة للبحث الجنائي.

والثلاثاء، أجرى مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي بوزارة الداخلية العميد أبوعجيله سالم بشير جولة بمديرية أمن راس لانوف، عقد خلالها اجتماع بمدير المديرية ورؤساء الأقسام ومراكز الشرطة بالمديرية. (وال – بنغازي)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال