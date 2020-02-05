هدم الزاوية العيساوية بمدينة سرت

هدمت مجموعة مجهولة جزءًا كبيرًا من مبنى الزاوية العيساوية التي تأسست سنة 1930 بالحي رقم واحد مدينة سرت، صباح الأربعاء.

وقال مصدر باللجنة المشرفة على الزاوية العيساوية لـ«بوابة الوسط»، الأربعاء، «إن مجموعة من الأشخاص يقودون جرافة هدموا أجزاءً من مبنى الزاوية قبل أن توقفهم جهة أمنية»، مشيرًا إلى أن «الزاوية العيساوية تعرضت الفترة الماضية لسرقة محتوياتها المتعلقة بالمفروشات».

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وفي السياق ذاته، قال موقع «أهل البيت في ليبيا» الإلكتروني، إن «مجموعة سلفية تحت حماية من ميليشيا كتيبة 604 السلفية» التابعة للقيادة العامة، هي مَن قامت بـ«هدم مبنى الزاوية العيساوية في مدينة سرت التي تنشط في ليبيا بتحفيظ القرآن الكريم وتعليم علوم الإسلام واللغة العربية وإحياء المناسبات الدينية».

وأشار موقع «أهل البيت في ليبيا» إلى «دك المبنى القديم وتسويته بالأرض دون إذن من أي جهة رسمية أو حق قانوني أو عرف اجتماعي؛ مما يزيد من التوتر وتمزيق النسيج الاجتماعي الليبي وعدم الاستقرار الذي تعيشه ليبيا».

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وسبق لمجموعات سلفية مسلحة أن قامت بالاعتداء وهدم عدد من الزوايا في درنة وطرابلس وبنغازي وزليتن والكفرة.

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