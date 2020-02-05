الحرس البلدي ترهونة يصادر أدوية منتهية الصلاحية من صيدليات المدينة

قام جهاز الحرس البلدي فرع ترهونة بحملة في عدد من الصيدليات داخل المدينة لفحص الأدوية من ناحية الصلاحية وطرق التخزين الصحيحة حيث تم ضبط أدوية منتهية الصلاحية داخل بعض الصيدليات.

وتأتي هذه الحملة في إطار الحفاظ على سلامة المواطن وعقب ضبط ومصادرة شاحنة أدوية تحتوي على أدوية مخزنة بطريقة غير صحيحة كانت تمر بالمدينة.

هذا وأكد مدير الدعم والدوريات بجهاز الحرس البلدي الصافي عبدالرحمن في تصريح خاص لقناة ليبيا أن الحملات مستمرة وستشمل جميع المحلات التجارية والصيدليات وأسواق اللحوم.

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