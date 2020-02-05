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بوابة إفريقيا الإخبارية/ الجفرة |

05 February, 2020

خصص الاجتماع الموسع الذي عقد اليوم الاربعاء بديوان المجلس البلدي الجفرة لمناقشة ازمة الوقود وشكاوي اصحاب محطات التوزيع من قلة الايرادات المالية التي يتم جبايتها كونها لا تغطي مرتبات العاملين بالمحطات نظرا للنقص الحاد في توفرها بالكميات المطلوبة .

وضم الاجتماع المجلس البلدي ومجلس الاعيان والحكماء وقطاع الاقتصاد والامن الداخلي والحرس البلدي واصحاب محطات توزيع الوقود وممثل شركات التوزيع اضافة الى رئيس لجنة ازمة الوقود واللجان الفرعية التابعة له.

واستعرض رئيس لجنة الازمة الدكتور توفيق اعجيلي عبد الدائم خلال الاجتماع شكاوي ومطالب أصحاب محطات الوقود بفرض زيادة على سعر بيع البنزين والديزل نظرا للمردود المالي البسيط الذي يتم جبايته من المحطات ولا يغطي مرتبات العمالة حسب قولهم نظرا لعدم توفر هذه المادة بالكميات المطلوبة .

ونوه عبد الدائم في هذا الخصوص الى ان سعر البنزين حدد في فترة سابقة باثنين وعشرين درهم ونصف بفارق سبعة دراهم عن السعر الرسمي له وذلك لدفع القيمة المالية للنقل من مستودعات راس المنقار الى الجفرة والتي تقدر بـ 2500 دينار للصهريج الواحد .

واشار عددا من المتحدثين خلال الاجتماع الى ان الزيادة المفروضة التي تمت الموافقة عليها من خلال التوافق الاجتماعي تعتبر تجاوزا للقوانين المعمول بها ، مؤكدين بان اسعار الوقود هو امر سيادي ولا يحق لأي طرف زيادتها الا الجهات التشريعية ممثلة في مجلس النواب .

وقال رئيس لجنة الازمة بان كميات الوقود المقررة للجفرة يفترض ان تأتي من مستودعات مصراتة غير انها لا تصل اليها منذ فترة طويلة .

من جانبه دعا رئيس مجلس الاعيان احمد ابوطالب ، اصحاب محطات توزيع الوقود الى مراعاة حاجة المواطن الماسة لهذه المادة والتخفيف من حدة الازمات التي يعانيها واشدها انعدام السيولة ، وكذلك مراعاة الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.