مشائخ وأعيان: إقفال النفط لقطع “تمويل المليشيات”

شهد مقر الحكومة الليبية في بنغازي، جلسة حوارية بين مشائخ وأعيان ليبيا، ووزير الخارجية عبدالهادي الحويج، مع وزير خارجية الجزائر صبري بوقدوم، لبحث تطورات المشهد في البلاد، واطلاع الجانب الجزائري على المشهد السياسي والأمني في ليبيا.

ووفق بيان للحكومة الليبية، فقد أوضح المشائخ والأعيان، للوزير الجزائري “حقيقة الوضع الراهن ومعاناة معظم سكان ليبيا من الجرائم التي اقترفتها المليشيات المسلحة في حق الشعب الليبي”، مؤكدين أن “إقدام القبائل الليبية على إقفال المنشآت النفطية جاء لتجفيف منابع تمويل الميليشيات والإرهابيين”.

وشدد المشائخ على موقفهم الثابت حيال دعم مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه ووقوفهم خلف الجيش حتى تطهير كامل التراب الليبي وتأمين حدوده البرية والبحرية والجوية.

بدوره تحدث وزير الخارجية الجزائري عن مبادرة الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، الساعية لإنهاء الأزمة الليبية من خلال الجلوس على طاولة الحوار، مؤكدا اعتبار بلاده لليبيا واحدة موحدة.

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