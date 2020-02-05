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الغرياني: جنيف إنجاز لحفتر لا لليبيا..وسلامة سيفعل كسابقه ليون

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

سامر أبو وردة – بوابة إفريقيا الإخبارية |

05 February, 2020

قال المفتي المعزول الصادق الغرياني، إن ما يجري حاليا هو “ترويض” لفرض سياسة الأمر الواقع وهناك أجزاء من جنوب طرابلس محتلة، وفق قوله.

الغرياني، خلال لقائه الأسبوعي في برنامج “الإسلام والحياة” الأربعاء، تابعته “بوابة إفريقيا الإخبارية”، أضاف: “لم يعد أحد من حكومة الوفاق أو الرئاسي يتكلم عن انسحاب العدو وإخراجه من طرابلس، متابعا: “العدو منذ بدء الهدنة لم يتوقف، بل تمدد ودخل مدينة سرت، هذا تفريط”

وتحدث الصادق الغرياني عن لقاءات اللجان العسكرية والسياسية والاقتصادية، قائلا: “إذا كانت هذه اللقاءات حققت إنجازا كما قال المبعوث الأممي، أقول له نعم لكن لحفتر لا لليبيا”

وأردف: “لماذا فرط المسؤولون في حقوقهم وسارعوا بالموافقة على المشاركة في جنيف ولم يشترطوا رجوع حفتر”

وأكمل المفتي المعزول: “المبعوث الأممي سيفعل معهم مثلما فعل المبعوث السابق ليون في الصخيرات، بأن يجلس مع كل واحد في غرفة، وينقل من هذا لهذا بأسلوبه، ولم يكن هناك محضر للجلسات إلا لكلام البعثة”

وتابع: “المشروع واحد هو مشروع صهيوني”، وانتقد الغرياني اختيار البعثة لمصر لتكون مقرا لبعض المفاوضات، واصفا إياها بأنها عدو.

وردا على سؤال حول جواز دفع أموال الزكاة لتمويل عمل فني مساندة لعملية بركان الغضب، أفتى الصادق الغرياني بجواز ذلك، موضحاً أن ذلك يندرج تحت مصرف “في سبيل الله”، لأنه قتال شرعي ضد البغاة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • مصر ام الدنيا رغم انفك ياديوث وانت تعيش فى ارض الدعارة فى اسطنبول مع المهبول ومن يمول دورك القذر قطر خدمة للصهاينة والدليل على فشلكم فى مشروعكم الصهيونى ان مصر اقوى جيش عربى واسلامى وافريقى والتاسع عالميا طظ فيك يابولهب

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  • وشك فقر ياشيخ المنصر طائرة تنقيم نصفين بمطار اسطنبول اليوم ودفن 40 تركى فى انهيار جليدى غضب ربنا عليكم يانجس

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  • المفتري المهزوم الملزوز من دار الافتراء سابقا فهذا الفاسد يفتري بجواز دفع الزكاة لمساندة الارهابيين مازال هذا الواطي يقول ما قاله جده في زمن رزوح طرابلس تحت الاحتلال الايطالي ان التطوع بالانضمام للجيش الايطالي أمر جائز ويندرج تحت إطاعة ولي الامر فولي امر جد هذا المسوخ هي حكومة ايطاليا وولي هذا الشيته شيبة النار هي الحكومه التركيه عجيب ارذل العمر لهذا الوغد ونهايته سوده واذا تمت الاطاحه بحكومه ليون التي فرضتها الامم المتحده علي ليبيا فلن يكون لهذا المخلوق أي عمل اللهم غفير أحدي كرخانات أزمير أو انقره او اسطنبول

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  • كلب ينبح. يعني القافله تسير في امان الله. يا ذيوث مافيش شخص محترم يقبل ان يعيش في بلاد العاهرات و المثليين و الشواذ. بلاد فيها الزناء و اللواط علنا و الخمور. انت يا شاذ اكيد غاطس في شئ

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  • حوار بين المعتوه اردوغان وشيخ المتنطعين الغريانى :
    المعتوه :امان ياربى امان كل ما اقرأ قرآن تجد مصر وين اردوغان
    الغريانى : انت اردوغان مذكور فى قرآن
    المعتوه : وين ياشيخ دلنى على الايات .
    الغريانى :من شر ما خلق.
    المعتوه :وايه كمان ياشيخ
    الغريانى : {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ؛ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ} [البقرة:204-206].
    المعتوه : امان ربى امان غريانى اخر جنان كوسة على بذنجان مثل كل الاخوان

    رد