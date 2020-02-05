الغرياني: جنيف إنجاز لحفتر لا لليبيا..وسلامة سيفعل كسابقه ليون

سامر أبو وردة – بوابة إفريقيا الإخبارية |

05 February, 2020

قال المفتي المعزول الصادق الغرياني، إن ما يجري حاليا هو “ترويض” لفرض سياسة الأمر الواقع وهناك أجزاء من جنوب طرابلس محتلة، وفق قوله.

الغرياني، خلال لقائه الأسبوعي في برنامج “الإسلام والحياة” الأربعاء، تابعته “بوابة إفريقيا الإخبارية”، أضاف: “لم يعد أحد من حكومة الوفاق أو الرئاسي يتكلم عن انسحاب العدو وإخراجه من طرابلس، متابعا: “العدو منذ بدء الهدنة لم يتوقف، بل تمدد ودخل مدينة سرت، هذا تفريط”

وتحدث الصادق الغرياني عن لقاءات اللجان العسكرية والسياسية والاقتصادية، قائلا: “إذا كانت هذه اللقاءات حققت إنجازا كما قال المبعوث الأممي، أقول له نعم لكن لحفتر لا لليبيا”

وأردف: “لماذا فرط المسؤولون في حقوقهم وسارعوا بالموافقة على المشاركة في جنيف ولم يشترطوا رجوع حفتر”

وأكمل المفتي المعزول: “المبعوث الأممي سيفعل معهم مثلما فعل المبعوث السابق ليون في الصخيرات، بأن يجلس مع كل واحد في غرفة، وينقل من هذا لهذا بأسلوبه، ولم يكن هناك محضر للجلسات إلا لكلام البعثة”

وتابع: “المشروع واحد هو مشروع صهيوني”، وانتقد الغرياني اختيار البعثة لمصر لتكون مقرا لبعض المفاوضات، واصفا إياها بأنها عدو.

وردا على سؤال حول جواز دفع أموال الزكاة لتمويل عمل فني مساندة لعملية بركان الغضب، أفتى الصادق الغرياني بجواز ذلك، موضحاً أن ذلك يندرج تحت مصرف “في سبيل الله”، لأنه قتال شرعي ضد البغاة.