سلامة يُطلع بوغدانوف على نتائج جلسة لجنة (5+5) العسكرية

بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف مع المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، مستجدات الأوضاع في ليبيا، ومخرجات لجنة “5+5” العسكرية.

وقال بيان للخارجية الروسية، إن غسان سلامة أبلغ بوغدانوف، بمخرجات اللقاء الأول للجنة العسكرية المشتركة “5+5” في جنيف، بين ممثلين عن قوات حكومة الوفاق، والجيش الليبي، وفقاً لـ “سبوتنيك”

كما بحث الجانبان الجهود الدولية الرامية إلى تسوية عاجلة للأزمة الليبية، مع الأخذ في الاعتبار نتائج المؤتمر الدولي حول ليبيا في برلين في 19 يناير، والمناقشات الجارية ذات الصلة في مجلس الأمن الدولي، بحسب البيان