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هكذا تدفع ليبيا ثمن خلافات الدول الكبرى

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رأى، ريتشارد جوان، الخبير في شؤون الأمم المتحدة، من المركز البحثي “مجموعة الأزمات الدولية”، أن التوترات بين الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي بدأت بالتصاعد بعد سلسلة من الجلسات حول الشرق الأوسط، ومع المزيد من الخلافات في الأفق، يجب على الخمسة عقد قمة سبتمبر كما اقترحت فرنسا وروسيا لاحتواء خلافاتهم.

وقال جوان في تحليل نشره المركز، إن أخطر النزاعات بين هذه الدول تركز على الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وخلال الشهرين الأخيرين اختلفت مراراً وتكراراً حول المساعدات الإنسانية لسوريا، وقتل الولايات المتحدة للجنرال الإيراني قاسم سليماني في العراق، والحرب في ليبيا.

وأضاف أن الوضع في ليبيا كان مصدرا دائما للتوترات في مجلس الأمن منذ عام 2011، وبرزت المشاحنات بين الدول الخمس في يناير، بالوقت الذي عقدت فيه ألمانيا مؤتمر برلين الناجح ظاهريًا في منتصف الشهر المنصرم، بمشاركة الدول الخمس بمن فيهم الرئيسان ماكرون وبوتين، وتم التأكيد على احترام حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة ودعم وقف إطلاق النار- لكن مناقشات الأمم المتحدة حول كيفية متابعة المؤتمر خرج عن مساره بسرعة.

وذكر جوان أن ألمانيا دعت مجلس الأمن إلى إصدار قرار يصادق على استنتاجات مؤتمر برلين، لكن الدول الدائمة العضوية المتبقية طلبت نصًا أكثر تركيزًا على الوضع على الأرض، فالولايات المتحدة على وجه التحديد تريد قرارا يدين المتعاقدين العسكريين الروس من القطاع الخاص الذين يعملون في ليبيا، فيما ترفض موسكو قبول هذه الصياغة.

ولفت إلى أن المجلس يتجه نحو نوع من النص التوافقي (بلغة غامضة فقط بشأن مسألة العسكريين الروس)، على الرغم من أن روسيا قد تساءلت عما إذا كان يجب على المجلس أن يقر نتائج برلين على الإطلاق ما لم يكن القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر يؤيدها. ونظرًا لاستمرار القوى الخارجية في خرق حظر الأسلحة، ويعتقد بعض المراقبين أنه من المحتمل تصعيد القتال الجديد، فمن الصعب ألا نستنتج أن مجلس الأمن قد ضيع فرصة الاستفادة القصوى من اجتماع برلين من خلال تقديم دعم سريع وحازم لوقف إطلاق النار.

وفي نهاية التحليل، أكد جوان أنه وعلى الرغم من كل خلافات الدول الخمس، فإن لديها مصلحة ثابتة في الدفاع عن سلطة المجلس بحل الأزمات ذات الاهتمام المشترك، وربما أكثر من موقفهم المميز في توجيه عملية صنع القرار. وقد يكون من الجيد على الأقل لقادة هذه الدول الاجتماع وإعلان التزامهم المستمر بالتعاون، وإذا لم تقدم نوعًا من الإشارة إلى أنها تأخذ على محمل الجد مسؤوليتها عن العمل من خلال الأمم المتحدة، فستنظر الدول الأخرى بشكل أقل إلى المجلس الذي ستتراجع قدرته على صياغة ردود جماعية بشأن تحديات السلام والأمن.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • منطقيا- لمعالجة الموضوع – اذا كانت هناك خلافات بين الدول الصناعية فهي تدور حول شيء ما –
    وخاصة في الشرق الأوسط – او الشمال الأفريقي –
    وإذا تم إلغاء هذا الشي – او إيجاد البديل عنه – وخاصة المنطقة الشمال الأفريقي – او بعض الدول العربية – وأهمها ليبيا – فراكا تنتهي هذه الصراعات او تحل بعيدا. عن الادارات التي تحاول بناء دولة اساسها صحيح دون تدخلات سلبية والتي تعتبر اخطاء دولية ومسؤوليات تقع على المحاسبات التي تحاول الاستفادة من الوقت على موضوع بناء الدولة بمؤسساتها التي يجب ان تكون من صلب أهل هذه الدولة – وتحديد المسؤوليات –
    في ليبيا مثلا يوجد من يدعم
    أطراف خارجة عن المنطق – على المدى الطويل للبناء الاستراتيجي الدولة من نواحي عدة –
    – وخاصة في وجود عدم التخصص والاراء الغريبة الأطوار – والغير منطقية – وااتي تجاوزت حدها حتى انتقلت الى مرحلة جراءم حرب ..!!!
    يجب ان تنظر وتهتم لابنك واهلك واسرتك / قبل ان تنظر لغيرك –
    ولا مانع من العلاقات الخارجية اذا بنيت على الاحترام والمنطق – لكن في حدود العقلانية –
    هناك محاولات واضحة ونقاشات عقيمة – وردود فعل سلبية وغير مرعوب فيها – وخاصة من الجانب العربي الذي يحاول الاستفادة القصوى من ما حدث في 2011 بعد ربط الأحداث – او ربما نفول فرضت عليهم وقبلوها – لكن ليس الى حد استباحة الأعراض والقصف على ابرياء وقتل وتهحير شعب مسالم – لم يعتدي على اي دولة اخرى – فقط يريد ان يبني أفكاره وبلاده لتزدهر –
    ربما المقارنات الدولية الأزمات / آنست الكثير خطوط حدودهم واختلاف الافكارً والاعراف – وخاصة في وجود اطماع واضحة وحب امتلاك ما لا بمكن امتلاكه – ختىًواو بالصناديق الورقية / او الاستثمارات الوهمية – وتجاهل تام للعديد من القضايا المهمة الحساسة – والتي لا يمكن تجاهلها من قبل الدولة – فقط لجعل الآخرين بأخذ المصلحة التامة من التدخلات – وترك الآخرين في حطام المعارك – …!!!!!
    – والعبء هنا يكمن في تصنيع الأسلحة لهذه الدول الكبرى وتصديرها او تصدير الملوثات والامراض – والجلوس على الطاولات – – وأخذ اقساط مِن الراحة في قصور السيسي او في ابراج الخليج او منتجعات الأتراك او في مقاهي الشيشة –
    وجعل الليبيين المسالمين الدين لهم حق الدفاع والمتضررين من قصف. 2011 يدفعون هذا الثمن …!!!!
    هذه لم يوجد لها تفسير الى الان الا التحايل على الناس – او بوجود خلل دماغي لهولاء في محاولة تنفيذ هذه المشاريع الوهمية – التي انهكت بعض الدول منهم الإمارات – بعد تصريحات مغايرة لأعرافهم – والتي لا تنتمي لاحترام الاعراف الدولية للآخرين – داخليا او خارجيا – دون نتيجة بعد فقد الأرواح والممتلكات في هجمات لم يفهمها احد آلى الان – وصد عن سبيل الله – سواء في طيران مدني او علاقات دولية مبنية على أساس الصدق – والتبادل المعرفي قي احترام حدود الاعراف .
    كونوا عقلانيين – واحترموا عقولنا .

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  • —- اذكركم بهذا اليوم – يا أبناء الخليج — اذكركم بهذه / يا محرفي القران و عُبَّاد الاستثمارات وسراق امًوال المسلمين في علوكم في الارض – تذكروها – جيدا — الرابط –

    youtube.com/watch?v=f70SejAQ_ig

    رد

  • —- اذكركم بهذا اليوم – يا أبناء الخليج — اذكركم بهذه / يا محرفي القران و عُبَّاد الاستثمارات وسراق امًوال المسلمين في علوكم في الارض – تذكروها – جيدا — الرابط –

    youtube.com/watch?v=f70SejAQ_ig

    رد