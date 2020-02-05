«أسوشييتدبرس»: تركيا أرسلت 4 آلاف مقاتل أجنبي إلى طرابلس

قال قائدان عسكريان ليبيان ومدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» لوكالة «أسوشييتد برس» الأميركية، اليوم الأربعاء، إن «تركيا ترسل متشددين سوريين للقتال في ليبيا نيابة عن حكومة الوفاق».

وأوضح القائدان المنتمين إلى قوات تابعة لحكومة الوفاق شريطة عدم الكشف عن هويتهما، إن تركيا «جلبت أكثر من 4000 مقاتل أجنبي إلى طرابلس، وإن العشرات منهم ينتمون إلى جماعات متطرفة».

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وسلط القائدان في حديثهما إلى الوكالة الأميركية الضوء على الآراء المختلفة حول قبول المتطرفين السوريين في صفوفهم، حيث قال أحدهما إن «خلفيات المقاتلين ليست مهمة، ما داموا جاءوا للمساعدة»، فيما قال الآخر إن بعض القادة يخشون أن «يشوه» المقاتلون الأجانب صورة حكومة الوفاق.

بدوره، كشف مدير«المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن، لوكالة «أسوشييتد برس» عن «رصد ما لا يقل عن 130 من مقاتلي تنظيمي داعش أو القاعدة ضمن ما يقرب من 4700 مرتزق سوري أرسلتهم تركيا لدعم حكومة الوفاق»

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