ما هو "هامش المناورة" أمام الدبلوماسية الجزائرية في ليبيا؟

أجرى وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم محادثات مع المشير خليفة حفتر في معقله بنغازي ضمن جهود الوساطة الجزائرية بين الطرفين المتنازعين في ليبيا. فما هو هامش المناورة للدبلوماسية الجزائرية في ليبيا؟
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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