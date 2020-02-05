هذا ما دار في اتصال مستشار ميركل بـ سيالة

بحث مستشار الشؤون السياسية للمستشارة الألمانية جان هيكر، صباح الأربعاء، مع وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد سيالة، نتائج اجتماعات لجنة (5+5) العسكرية الذي يعقد في جنيف.

وبحسب الصفحة الرسمية لـ “وزارة الخارجية الليبية” على موقع التواصل”فيس بوك”، تناول الاتصال التحضير لاجتماع وزراء الخارجية، انعقاده في برلين منتصف فبراير الجاري، لاستكمال المشاورات حول آليات تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا، الذي عقد الشهر الماضي.

كان قد أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الأحد الماضي، عن أنه تقرر عقد اجتماع جديد، منتصف مارس المقبل، لوزراء خارجية الدول التي تسعى للتوسط في التوصل لاتفاق سلام في ليبيا.

وقال ماس في تصريحات إذاعية: “كل وزراء الخارجية الذين كانوا موجودين في الاجتماع الذي عقد بشأن ليبيا في برلين في الآونة الأخيرة سيلتقون من جديد في منتصف مارس”.

وتابع: من المهم ضرورة اجتماع الأطراف الليبية “خلال الأيام القليلة المقبلة”.