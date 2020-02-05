اعتراض وجدل.. رسوب 70 طالبا من “خريجي بنغازي”

اعترض بعض من طلبة قسم النبات بكلية العلوم في جامعة بنغازي، والذي يتكون من 77 طالبا، على نتائج الامتحانات النهائية لإحدى المواد في القسم، والتي رسب فيها 70 طالبا وأجبروا على إعادة السنة الدراسية في مقرر واحد فقط.

وتقدم الطلبة بشكوى لعميد الكلية ورئيس الجامعة للمطالبة بتشكيل لجنة من الجامعة لمراجعة النتائج التي وضعها أستاذ مادة المجتمعات النباتية والتي تعد من المواد العادية في القسم وليست مادة علمية يصعب على الطلبة النجاح فيها، حسب رأي الطلبة.

ويقول الطلبة إن المادة “501” من لوائح الجامعة تمنع احتكار أي مدرس لإحدى المواد حيث يجب أن يتشارك مع أكثر من مدرس في إعطاء المحاضرات وتقييم درجات الطلبة، إلا أن مدرس مادة التخرج مازال يحتكرها منذ زمن.

من جهته، لفت رئيس قسم النبات الدكتور جلال المصراتي إلى أن النتائج غير منطقية وأنه من غير المعقول أن تتعطل كل الدفعة عن التخرج دون أي تفسير.

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