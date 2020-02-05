سيالة يبحث مع مستشار ميركل انطلاق اجتماعات اللجنة العسكرية «5+5»

بحث وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، في اتصال هاتفي مع مستشار الشؤون السياسية للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، جان هيكر، اليوم الأربعاء، سير اجتماعات اللجنة العسكرية «5+5».

كما ناقش الطرفان التحضيرات لاجتماع وزراء الخارجية المتوقع انعقاده في برلين منتصف الشهر الجاري؛ لاستكمال المشاورات حول آليات تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين الذي عـُقد في 19 يناير الماضي، حسب بيان منشور على صفحة وزارة الخارجية بموقع «فيسبوك».

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وانطلقت الإثنين الماضي، اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5»، تحت رعاية الأمم المتحدة بمقرها في جنيف، بمشاركة «خمسة من كبار الضباط ممثلين عن حكومة الوفاق الوطني، وخمسة من كبار الضباط ممثلين عن الجيش».

يشار إلى أن اللجنة العسكرية «5+5» هي المسار العسكري لمخرجات مؤتمر برلين، الذي عُـقد تحت رعاية الأمم المتحدة في العاصمة الألمانية يوم 19 يناير الماضي، كما أنها أحد المسارات الثلاثة التي حددها المبعوث الأممي غسان سلامة لحل الأزمة الليبية.

وكان القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، التقى في وقت سابق اليوم، بمقر القيادة العامة في منطقة الرجمة شرق بنغازي، مدير شؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الألمانية السفير السابق لدى ليبيا كريستيان بوك، للاطلاع على على التقدم المحرز في عملية برلين، وانطلاق اجتماعات اللجنة العسكرية «5+5».

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