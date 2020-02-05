المستشار صالح لـ بوقادوم: القبائل أقفلت النفط لإيقاف تمويل الإرهاب والمرتزقة الذين ترسلهم تركيا

ليبيا – التقى رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح ” بمكتبه بمدينة القبة وزير الخارجية الجزائري ” صبري بوقادوم ” بحضور وزير الخارجية بالحكومة الليبية ” عبدالهادي الحويج ” لبحث آخر المستجدات الخاصة بالشأن الليبي والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

المستشار صالح ثمن بحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب ” عبدالله بليحق ” إهتمام الجزائر ومساعيها لِلم شمل الليبيين ومساعدتهم في الوصول إلى حل ينهي الأزمة التي تمر بها ليبيا ، مؤكداً على ضرورة تفهم الجزائر إلى الآن الأزمة في ليبيا أزمة أمنية وليست سياسية وان مساعدة الليبيين تقتضي ضرورة نزع سلاح المليشيات المسلحة والجماعات المتطرفة المسيطرة على العاصمة طرابلس وبأن القوات المسلحة قادرة على إستكمال تطهير البلاد من الجماعات المتطرفة والمليشيات المسلحة وبسط الأمن والاستقرار في البلاد .

كما أكد رئيس مجلس النواب خلال اللقاء على أنه لنجاح الدور الأخوي الجزائري يجب تفادي أسباب فشل المحاولات السابقة والتعامل مع النخب الوطنية والمكونات الإجتماعية من حكماء وأعيان وتجنب إضاعة الوقت مع الأحزاب والمجموعات الهشة التي لا تحظى بقاعدة شعبية .

وشدد المستشار صالح على ان غلق الحقول النفطية ووقف تصدير النفط من قبل المكونات الإجتماعية له أسبابه المنطقية أهمها المساواة في توزيع الثروة وتجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية والمرتزقة والمتطرفين الذين يرسلهم النظام التركي لقتل الليبيين وإحداث الفوضي والدمار في ليبيا ومنطقة شمال أفريقيا.

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