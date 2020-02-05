8 قتلى في حادث مرور مأساوي بسبها

لقي 8 أشخاص من جنسيات أفريقية؛ حتفهم مساء الأربعاء، إثر حادث اصطدام سيارة كانت تقلهم بشاحنة وقود، قرب موقع الشركة الهندية على الطريق الرابط بين “سبها – مفرق أوباري مرزق”.

وقال الناطق باسم الغرفة الأمنية المشتركة سبها علي الطرشاني، إن سيارة نوع “تويوتا نقل” تقل أكثر من 20 مهاجرا غير قانوني متجهة شمالا، اصطدمت بشاحنة وقود متجهة جنوبا ما أدى إلى وفاة 8 أشخاص (رجال ونساء) من ركاب السيارة، وأصيب البقية بجروح متفاوتة؛ مرجحا أن يكون سبب الحادث يرجع للسرعة الزائدة عن الحد المسموح به.

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