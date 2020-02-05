حفتر يستقبل مدير شؤون الشرق الأوسط بالخارجية الألمانية في الرجمة

أخبار ليبيا 24 – سياسة

استقبل القائد العام للقوات المسلحة الليبية المُشير خليفة حفتر، اليوم الأربعاء بمقرّ القيادة العامة في الرجمة، مدير شؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الألمانية وسفير ألمانيا لدى ليبيا سابقا كريستيان بوك.

وتأتي هذه الزيارة لبحث الأزمة التي تمر بها ليبيا، وسبل إيجاد حلول للخروج بالبلاد إلى برّ الأمان، إضافة إلى مناقشة الاتفاقيات التي أقرها مؤتمر برلين حول ليبيا، ومحادثات اللجنة العسكرية الليبية 5+5 التي عقدت قبل يومين في جنيف برعاية الأمم المتحدة.

ووصف السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفكتزا في تغريدة عبر حسابه الشخصي في “تويتر”، اللقاء مع المشير خليفة حفتر بأنه اجتماع عمل شاركه فيه كذلك ممثل عن بعثة الاتحاد الأوربي لدى ليبيا.

وأوضح أوفكتزا، أن الوفد الذي التقى المشير خليفة حفتر في الرجمة اطلع “على التقدم المحرز في عملية برلين، ورحبنا بإطلاق محادثات عسكرية (5+5) في جنيف، وأكدنا الحاجة إلى مشاركة بناءة من جميع الأطراف”.

وقبل هذا اللقاء، استقبل المشير حفتر وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، الذي وصل إلى مدينة بنغازي صباح اليوم الأربعاء، واجتمع مع كل من رئيس الحكومة الليبي عبدالله الثني وعدد من المشايخ والأعيان بديوان الحكومة في المدينة.

وذكر مكتب إعلام القيادة العامة، أن حفتر ثمَّن خلال اجتماعه مع بوقادوم دور الجزائر الداعم لإعادة الاستقرار في ليبيا والجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب والجريمة، معتبرًا أن الدولة الجزائرية تقوم بدور إيجابي لحل الأزمة في ليبيا ولها موقف ثابت من الأزمة.

يشار إلى أن القائد العام المشير خليفة حفتر قد استقبل خلال الفترة الماضية العديد من المسؤولين على المستوى الدولي والإقليمي في مقره القيادة بالرجمة جنوب شرق بنغازي، لإقناعه بوقف إطلاق النار في طرابلس وإفساح المجال للحوار السياسي.

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