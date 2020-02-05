تحرّك بهيئة الرقابة لإيقاف مسؤولين بالحكومة الليبية

علمت قناة “218”، أن لجنة إعداد التقرير السنوي بهيئة الرقابة الإدارية التابعة لمجلس النواب، تدرس إعداد مذكرة للعرض على رئيس الهيئة عبدالسلام الحاسي، لإعداد مشروع قرار بإيقاف بعض المسؤولين بالحكومة الليبية بعد دراسة وتقييم ردود الحكومة على التقرير السنوي للهيئة لسنة 2018.

يشار إلى أن التقرير السنوي لهيئة الرقابة الإدارية عن العام 2018، شمل إحصائيات وتقارير بها ملاحظات على عمل المؤسسات العامة التابعة للحكومة الليبية من وزارات وهيئات وقطاع مصرفي.

وكشف التقرير، مخالفات إدارية وتجاوزات مالية ردت عليها بعض الوزارات في حينها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية