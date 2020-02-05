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تحرّك بهيئة الرقابة لإيقاف مسؤولين بالحكومة الليبية

تم النشر منذُ 53 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

علمت قناة “218”، أن لجنة إعداد التقرير السنوي بهيئة الرقابة الإدارية التابعة لمجلس النواب، تدرس إعداد مذكرة للعرض على رئيس الهيئة عبدالسلام الحاسي، لإعداد مشروع قرار بإيقاف بعض المسؤولين بالحكومة الليبية بعد دراسة وتقييم ردود الحكومة على التقرير السنوي للهيئة لسنة 2018.

يشار إلى أن التقرير السنوي لهيئة الرقابة الإدارية عن العام 2018، شمل إحصائيات وتقارير بها ملاحظات على عمل المؤسسات العامة التابعة للحكومة الليبية من وزارات وهيئات وقطاع مصرفي.

وكشف التقرير، مخالفات إدارية وتجاوزات مالية ردت عليها بعض الوزارات في حينها.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • غير أبدوا بمرضى النوادي الي يسفروا فيهم عالخطوط على خاطر رونالدوا – ومسارح عروض الأزياء رؤوس البخت المائلة – والسفن الي تلم فالآثار الليبية – والجمارك وتهريب السيارات وشن فيهم – والزوارق الي تهجر في العمالة الوافدة – والأختام المزورة – في المطابع – والكتب الممنوعة الإلحادية والمشوهة للفكر الاجتماعي الاسلامي الليبي –
    – وبعدين فكروا الرجال الي صبوا عالوطن و الي انسحبوا من البرلمان الي نفسه معرض الان لمحاسبة المالية الليبية فقط – لاستخدامه مراكز ادارية لمصالح شخصية بحثة . سواء طيران او موانيء او محاولة تخصيص مصارف عامة لافراد أنانيين – او لا يهمهم سوى الربح المادي – حتى لو ضرب الاقتصاد الليبي باعتمادهم على الخزينة لتغطية خساءرهم التجارية الخاصة بهم ، والتي أرهقت العمل التسييري والتنفيذي الفعلي للدولة و لادارًة البلديات والتوجيه الوظيفي المحلي – وتقاعس واهمال في تسيير الخطة التنفيذية الداخلية – ونشر الامن العام .

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