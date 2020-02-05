بوقادوم يلتقي مشائخ وأعيان القبائل الليبية لتضمين رؤاهم في مبادرة تبون (فيديو)

عقد وزيرا الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية عبدالهادي الحويج، ونظيره الجزائري صبري بوقادوم، الأربعاء، لقاءً في مدينة بنغازي، مع أعيان وحكماء ومشائخ القبائل الليبية، بحضور رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري، لمناقشة الوضع الليبي الراهن، ووضع الجانب الجزائري في حقيقة المشهد السياسي والأمني.

وبحسب مكتب التواصل والإعلام بالحكومة الليبية، من خلال منشور عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، استمع بوقادوم إلى كافة جوانب الأزمة وآراء الأعيان حولها، مؤكدا نقلها لرئيس الجزائر لتضمينها في بنود الحوار خلال المبادرة الجزائرية.

ونقل مشائخ وأعيان وحكماء ليبيا خلال اللقاء، لوزير الخارجية الجزائري حقيقة الوضع الراهن ومعاناة معظم سكان ليبيا من الجرائم التي اقترفتها المجموعات المسلحة في حق الشعب الليبي.

وأوضح مشائخ وأعيان القبائل، أن الهدف من إقفال المنشآت النفطية، هو تجفيف منابع تمويل الإرهابيين، الذين استقوت بهم حكومة الوفاق، بالتعاون مع نظام أردوغان التركي، وفق نص المنشور

كما أكدوا موقفهم بدعم مجلس النواب والحكومة الليبية، ووقوفهم خلف الجيش الليبي حتى تطهير كامل التراب الليبي وتأمين حدوده وإقليمه البري والبحري والجوي.

من جانبه، كشف وزير الخارجية الجزائري عن مبادرة من جانب الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، سعيا لإنهاء الأزمة الليبية من خلال الجلوس على طاولة الحوار.