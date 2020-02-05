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بوقادوم يلتقي مشائخ وأعيان القبائل الليبية لتضمين رؤاهم في مبادرة تبون (فيديو)

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

عقد وزيرا الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية عبدالهادي الحويج، ونظيره الجزائري صبري بوقادوم، الأربعاء، لقاءً في مدينة بنغازي، مع أعيان وحكماء ومشائخ القبائل الليبية، بحضور رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري، لمناقشة الوضع الليبي الراهن، ووضع الجانب الجزائري في حقيقة المشهد السياسي والأمني.

وبحسب مكتب التواصل والإعلام بالحكومة الليبية، من خلال منشور عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، استمع بوقادوم إلى كافة جوانب الأزمة وآراء الأعيان حولها، مؤكدا نقلها لرئيس الجزائر لتضمينها في بنود الحوار خلال المبادرة الجزائرية.

ونقل مشائخ وأعيان وحكماء ليبيا خلال اللقاء، لوزير الخارجية الجزائري حقيقة الوضع الراهن ومعاناة معظم سكان ليبيا من الجرائم التي اقترفتها المجموعات المسلحة في حق الشعب الليبي.

وأوضح مشائخ وأعيان القبائل، أن الهدف من إقفال المنشآت النفطية، هو تجفيف منابع تمويل الإرهابيين، الذين استقوت بهم حكومة الوفاق، بالتعاون مع نظام أردوغان التركي، وفق نص المنشور

كما أكدوا موقفهم بدعم مجلس النواب والحكومة الليبية، ووقوفهم خلف الجيش الليبي حتى تطهير كامل التراب الليبي وتأمين حدوده وإقليمه البري والبحري والجوي.

من جانبه، كشف وزير الخارجية الجزائري عن مبادرة من جانب الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، سعيا لإنهاء الأزمة الليبية من خلال الجلوس على طاولة الحوار.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • ” وبحسب مكتب التواصل والإعلام بالحكومة الليبية، من خلال منشور عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، استمع بوقادوم إلى كافة جوانب الأزمة وآراء الأعيان حولها، مؤكدا نقلها لرئيس الجزائر لتضمينها في بنود الحوار خلال المبادرة الجزائرية “…. مؤكدا نقلها لرئيس الجزائر ومن تمَ سيتمْ نقلهاَ للسلطانْ العثمانى رجب طيب أوردغان رئيس الحزب الإخوانى الإيرانى الماسونى العالمى للتشاور والتوجيه وإبداء الرائ.
    ” من جانبه، كشف وزير الخارجية الجزائري عن مبادرة من جانب الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، سعيا لإنهاء الأزمة الليبية من خلال الجلوس على طاولة الحوار”… آى الجلوس مع مجلس الدولة المنضوى غالبية أعضائهِ للحزب الإخوانى الإيرانى الماسونى العالمى ، والجلوس مع حكومة الوفاق الآبدية المعترف بها ، والتى ستستمر الى عشرات السنين بناء على رغبة الأمم المتحدة ، لأجل مصالحهم العليا ، وأن يتم تمكين الحزب الممتد فى الجزائر وتونس وليبيا تحتى إمارة أوردغان ، فيا شيوخ قبائلنا لاتعولوا كثيراً عن الجزائر كحكومة فهى ذو وجهين فهم فى الظاهر معكم ولكن فى الباطن مع رئيسهم الروحى أوردغان … ودليلى على ذلك الرتل التركى ، الذى شوهد بغدامس قرب الحدود الجزائرية.

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