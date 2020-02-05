خلال لقائه بوقادوم.. عقيلة صالح «يثمن» مساعي الجزائر لحل الأزمة الليبية

بحث رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمكتبه بمدينة القبة، اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، آخر المستجدات الخاصة بالشأن الليبي والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن صالح ثمن خلال اللقاء الذي حضره وزير الخارجية بالحكومة الموقتة الليبية الدكتور عبدالهادي الحويج، «اهتمام الجزائر ومساعيها لِلم شمل الليبيين ومساعدتهم في الوصول إلى حل ينهي الأزمة التي تمر بها ليبيا»، وذلك حسب تصريحات نشرها موقع المجلس الإلكتروني.

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كما شدد على أن «نجاح الدور الأخوي الجزائري» مرتبط بـ«تفادي أسباب فشل المحاولات السابقة والتعامل مع النخب الوطنية والمكونات الاجتماعية من حكماء وأعيان وتجنب إضاعة الوقت مع الأحزاب والمجموعات الهشة التي لا تحظى بقاعدة شعبية».

وأكد عقيلة صالح للوزير الجزائري أن «الأزمة الليبية أزمة أمنية وليست سياسية، وأن مساعدة الليبيين تقتضي ضرورة نزع سلاح المليشيات المسلحة والجماعات المتطرفة»، لافتًا إلى أن «القوات المسلحة قادرة على استكمال تطهير البلاد من تلك الجماعات وبسط الأمن والاستقرار في البلاد».

وقال رئيس مجلس النوب إن «غلق الحقول النفطية ووقف تصدير النفط من قبل المكونات الاجتماعية له أسبابه المنطقية أهمها المساواة في توزيع الثروة وتجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية».

ووصل بوقادوم، صباح اليوم، إلى مدينة بنغازي في زيارة التقى خلالها كلًّا من القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني.

وأعلنت الحكومة الموقتة في وقت سابق اليوم أن بوقادوم «أفصح عن مبادرة رئيس الجزائر عبدالمجيد تبون، الساعية لإنهاء الأزمة الليبية من خلال الجلوس على طاولة الحوار». وأكد بوقادوم ضرورة «الحفاظ على وحد ليبيا»، وأشار إلى «استماعه إلى كافة جوانب الأزمة وآراء الأعيان حوله لنقلها لرئيس الجزائر لتضمينها في بنود الحوار خلال المبادرة الجزائرية».

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