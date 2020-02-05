احتجاجا على لقائه بالحويج..السراج يلغي زيارة بوقادوم لطرابلس

ألغت حكومة الوفاق، الأربعاء، زيارة وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم إلى العاصمة طرابلس.

ونقلت “سكاي نيوز عربية” عن مصادر قولها، إنه تم إلغاء الزيارة احتجاجا من حكومة الوفاق على استقبال وزير الخارجية في الحكومة الليبية عبد الهادي الحويج، لبوقادوم.

وكشفت المصادر، عن أن وزير الخارجية الجزائري كان يحمل دعوة رسمية من الرئيس عبد المجيد تبون، إلى رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، لعقد جولة حوار في الجزائر بين أطراف الأزمة الليبية.

وفي وقت سابق، استقبل القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية خليفة حفتر، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، للتباحث في آخر الأوضاع حول ليبيا.

وأوضح المكتب الإعلامي للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، أنه تم خلال اللقاء الذي عقد بمقرّ القيادة العامة –الرجمة، مناقشة العلاقات بين الدولتين الشقيقتين الليبية والجزائرية ودور الجزائر الداعم لإعادة الاستقرار في ليبيا والجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب والجريمة، حيث ثمّن حفتر دور الدولة الجزائرية الإيجابي الساعي لإيجاد حل للأزمة، مثنيا على موقفها الثابت من القضية الليبية، مؤكداً كذلك على دور الشعب الجزائري المهم ووقوفهم لجانب الشعب الليبي.