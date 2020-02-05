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احتجاجا على لقائه بالحويج..السراج يلغي زيارة بوقادوم لطرابلس

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

ألغت حكومة الوفاق، الأربعاء، زيارة وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم إلى العاصمة طرابلس.

ونقلت “سكاي نيوز عربية” عن مصادر قولها، إنه تم إلغاء الزيارة احتجاجا من حكومة الوفاق على استقبال وزير الخارجية في الحكومة الليبية عبد الهادي الحويج، لبوقادوم.

وكشفت المصادر، عن أن وزير الخارجية الجزائري كان يحمل دعوة رسمية من الرئيس  عبد المجيد تبون، إلى رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، لعقد جولة حوار في الجزائر بين أطراف الأزمة الليبية.

وفي وقت سابق، استقبل القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية خليفة حفتر، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، للتباحث في آخر الأوضاع حول ليبيا.

وأوضح المكتب الإعلامي للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، أنه تم خلال اللقاء الذي عقد بمقرّ القيادة العامة –الرجمة، مناقشة العلاقات بين الدولتين الشقيقتين الليبية والجزائرية ودور الجزائر الداعم لإعادة الاستقرار في ليبيا والجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب والجريمة، حيث ثمّن حفتر دور الدولة الجزائرية الإيجابي الساعي لإيجاد حل للأزمة، مثنيا على موقفها الثابت من القضية الليبية، مؤكداً كذلك على دور الشعب الجزائري المهم ووقوفهم لجانب الشعب الليبي.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • العالم كله يتجه ناحية القائد المنتصر بالله المشير خليفة حفتر الذى يحظى بثقة واحترام غالبية الشعب الليبى ويسيطر على غالبية البلاد ولهذا تشرق الشمس فى بنغازى وتغرب فى طرابلس على حكومة المليشيات بعد ان فقدت عائدات النفط فاصبحت شيكاتها بلا رصيد

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  • الجزائر لم تقيم أي وزن للمدعو خاسر السراق فهو يذهب للدول بدون موعد زياره وفي هذه المره تجاهلوه بالمره فتظاهر علي انه هو الذي رفض كذاب ولا يوجد اكذب من المنحدرين من آصل وربما عائد الي انهم لا آصل لهم لأن جدهم التركي الاول غير معروف من هو كل ما تعرفه جدته الاولي انه تركي الذي حملت منه يوم كانت ملك اليمين لرجل تركي

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