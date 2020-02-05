خلال استقباله بوقادوم.. عقيلة صالح يثمن دور الجزائر في حل الأزمة الليبية

أخبار ليبيا 24 – سياسة

التقى رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، بمكتبه بمدينة القبة، وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، بحضور وزير خارجية الحكومة الليبية عبدالهادي الحويج، وذلك لبحث آخر مستجدات الشأن الليبي والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، فإن عقيلة صالح ثمن اهتمام الجزائر ومساعيها لِلم شمل الليبيين ومساعدتهم في الوصول إلى حل ينهي الأزمة التي تمر بها ليبيا، على حد قوله.

وأكد صالح، على ضرورة تفهم الجزائر للأزمة في ليبيا أنها أزمة أمنية وليست سياسية، وأن مساعدة الليبيين تقتضي ضرورة نزع سلاح المليشيات المسلحة والجماعات المتطرفة المسيطرة على طرابلس، وأن القوات المسلحة قادرة على استكمال تطهير البلاد من الجماعات المتطرفة والمليشيات المسلحة وبسط الأمن والاستقرار في ليبيا.

وذكر بليحق، أن عقيلة صالح أكد خلال لقائه بوقادوم أن نجاح الدور الجزائري يجب يتفادى أسباب فشل المحاولات السابقة والتعامل مع النخب الوطنية والمكونات الاجتماعية من حكماء وأعيان، وتجنب إضاعة الوقت مع الأحزاب والمجموعات الهشة التي لا تحظى بقاعدة شعبية.

وقال صالح: إن “إغلاق الحقول النفطية ووقف تصدير النفط من قبل المكونات الاجتماعية الليبية له أسبابه المنطقية أهمها المساواة في توزيع الثروة وتجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية والمرتزقة والمتطرفين الذين يرسلهم النظام التركي لقتل الليبيين وإحداث الفوضى والدمار في ليبيا ومنطقة شمال إفريقيا”.

وكان القائد العام للقوات المسلحة الليبية المُشير خليفة حفتر، قد استقبل بمقرّ القيادة العامة في الرجمة، وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، الذي وصل إلى مدينة بنغازي صباح اليوم الأربعاء، واجتمع أيضا مع كل من رئيس الحكومة الليبي عبدالله الثني وعدد من المشايخ والأعيان بديوان الحكومة في المدينة.

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