صالح لـ بوقادوم: هذا ما تقتضيه مساعدة الليبيين

استقبل رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الأربعاء، وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، بحضور وزير الخارجية بالحكومة الليبية عبدالهادي الحويج.

وبحسب الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، بحث اللقاء آخر المستجدات الخاصة بالشأن الليبي والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين، حيث ثمن صالح مساعي الجزائر لِلم شمل الليبيين ومساعدتهم في الوصول إلى حل ينهي الأزمة.

وبيّن رئيس مجلس النواب، أن الأزمة في ليبيا أمنية وليست سياسية، وأن مساعدة الليبيين تقتضي ضرورة نزع سلاح الجماعات المسلحة المتطرفة المسيطرة على العاصمة طرابلس.

وأكد صالح، على قدرة الجيش الليبي على بسط الأمن والاستقرار في البلاد، استكمال تطهيرها من الجماعات المتطرفة والمجموعات المسلحة.