المشاريع القائمة والمستهدفة في الجنوب على طاولة الثني ونواب المنطقة

التقى رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني، الأربعاء في مدينة بنغازي، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب احميد حومه، وعضوا مجلس النواب عن الجنوب محمد تامر، ومحمد اجديد.

وبحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية، من خلال منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ناقش اللقاء أوضاع الجنوب، والمشاريع المستهدف إقامتها في مختلف مناطق الجنوب في شتى القطاعات، كما بحث الاجتماع سير عمل بعض المشاريع القائمة ونسب الإنجاز فيها والعراقيل التي تواجهها وآليات تذليلها، بحسب المنشور.