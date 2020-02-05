عقوب يبحث مع رئيس تسييرى سرت المختنقات التى تواجة القطاع الصحي

بحث وزير الصحة بالحكومة الليبية سعد عقوب، الأربعاء، مع رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر سالم، المختنقات والمعوقات التي تواجه ملف الصحة بسرت

حيث ناقش اللقاء مشكلات مستشفى ابن سينا، والمرافق والمراكز والوحدات الصحية ومجمع عيادات سرت ومخازن الأدوية والصيدلية المركزية ومركز سرت لعلاج الأورام، بحسب مسؤول مكتب الإعلام بالبلدية.

وأشار رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت، إلى كافة المعوقات التي يعاني منها فرع جهاز الإسعاف بسرت، والخدمات الصحية ومخازن الأدوية، والمتعلقة بالاحتياجات العاجلة وخاصة ملف الصيانة والمستلزمات التشغيلية والإمداد الدوائي وسيارات الإسعاف والأدوية، وسلّم رئيس المجلس التسييري للبلدية لعقوب عدداً من المذكرات الإدارية تتعلق باحتياجات المرافق والاجهزة الصحية والطبية بسرت.

وقال عقوب، إن وزارة الصحة ستقوم بأعمال تجهيز وصيانة الطابقيين الأول والثاني بمستشفى ابن سينا التعليمي، والعناية المركزة وعناية القلب، مبينا أنها ستدعم قطاع الصحة بسرت ومرافقه بالإمكانيات والإمدادات الطبية وأجهزة العمليات المتطورة والاهتمام بمرضى الغسيل الكلوي والأورام.