بوشناف يطلع على سير العمل الأمني في سرت

اطلع وزير الداخلية بالحكومة الموقتة إبراهيم بوشناف خلال لقائه مدير أمن سرت العقيد ميمي الأمين الشريف، أمس الأربعاء، على سير العمل الأمني بالمدينة.

كما تطرق الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة الداخلة، إلى العراقيل التي تواجه عمل مديرية أمن سرت، وسبل إنجاح الخطة الأمنية المشتركة لتأمين المدينة. وفي هذا الإطار، شدد بوشناف على ضرورة تأمين المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

اقرأ أيضا بوشناف يوجه بـ«ضبط من ينال من انتصار الجيش في سرت»

وكانت وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة أعلنت في أكتوبر الماضي خطتها الاستراتيجية للأعوام (2018 و2019 و2020)، وقال بوشناف إن هذه الخطة تنطلق من «مفهوم الأمن القومي الشمولي والتنمية المستدامة، وتتناول التحديات والمخاطر على تنوعها بأبعادها التنموية الشمولية حماية للطبيعة التعددية الديمقراطية للنظام السياسي».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا