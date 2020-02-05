زقلام مديراً لفرع ديوان المحاسبة بسرت

أصدر رئيس ديوان المحاسبة البيضاء عمر عبد ربة صالح، القرار رقم 9 لسنة 2020، وفقاً لـ مدير إدارة الاعلام ببلدية سرت”محمد الاميل”
ويقضي القرار، بتكليف حسين فتحى زقلام مديرا لفرع ديوان المحاسبة بسرت.
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أصدر رئيس ديوان المحاسبة البيضاء عمر عبد ربة صالح، القرار رقم 9 لسنة 2020، وفقاً لـ مدير إدارة الاعلام ببلدية سرت”محمد الاميل”
ويقضي القرار، بتكليف حسين فتحى زقلام مديرا لفرع ديوان المحاسبة بسرت.
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زقلام – مش من سرت – يقعد في محلاته في الدهماني متاع الأزياء والمرض – وما يدخلش فيما لا يعنيه –
– الموضوع يتحول فورا – ألى أشخاص من سكان المنطقة ومشهود عليهم بالأهلية والصدق -والموضوعية مع لجنة الأوقاف الاسلامية اللببية وتحفيظ القران / من أهل المنطقة والبلدية – في مدينة سرت الليبية .
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