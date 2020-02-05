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زقلام مديراً لفرع ديوان المحاسبة بسرت

تم النشر منذُ 27 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أصدر رئيس ديوان المحاسبة البيضاء عمر عبد ربة صالح، القرار رقم 9 لسنة 2020، وفقاً لـ مدير إدارة الاعلام ببلدية سرت”محمد الاميل” 

ويقضي القرار، بتكليف حسين فتحى زقلام مديرا لفرع ديوان المحاسبة بسرت.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • زقلام – مش من سرت – يقعد في محلاته في الدهماني متاع الأزياء والمرض – وما يدخلش فيما لا يعنيه –
    – الموضوع يتحول فورا – ألى أشخاص من سكان المنطقة ومشهود عليهم بالأهلية والصدق -والموضوعية مع لجنة الأوقاف الاسلامية اللببية وتحفيظ القران / من أهل المنطقة والبلدية – في مدينة سرت الليبية .

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