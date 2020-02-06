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أردوغان يدافع عن تدخله في ليبيا: “هذه ثقافة وقيم الأمة التركية”

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

هاجم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، المعارضة الداخلية التي ترفض السياسة التي ينتهجها في سوريا وليبيا، بقوله: “هؤلاء لا يدركون تاريخ وثقافة وقيم الأمة التركية”.

وأضاف أردوغان في خطاب لهُ، أمام أنصاره في ولاية ولاية قيريق قلعة وسط البلاد، إن الذين ينتقدون سياساته الخارجية، لا نراهم ينتقدون ما تقوم به الدول الغربية بإغراق ما أسماهم بـ”الإنقلابيين” بالسلاح في المتوسط.

وخاطب الرئيس التركي، المعارضة الداخلية أن”هؤلاء الذين ينتقدون تواجدنا في هذه الدول، يلتزمون الصمت تجاه الذين أتوا إلى سوريا من آلاف الكيلو مترات وأغرقوا هذا البلد بحمام من الدماء”، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول التركية.

وتابع أردوغان خطابه، أن تركيا عازمة على أن تكون موجودة في الميدان وعلى طاولة المفاوضات.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • – صيغة الأخبار – في محاولة دمج المشاكل والكوارث السورية وطوائفهم وشيعهم – في للشاءن الليبي – والتراب الليبي واضحة المعالم – ولا تخفى على احد –
    وإذا كان وجود العرب او الأجانب اللاجئين او العاملين او المقيمين في ليبيا – سيؤثر على المحتوى الامني والاجتماعي والديني والثقافي – للمجتمع الليبي كَآفَّة –
    فيجب وضع قوانين اللجوء والإقامة في ليبيا – ولا يمكن استبعاد العديد من العرب اً و العجم المقيمين في ليبيا – والتحقق الأمني من أسباب الإقامة داخل ليبيا –
    والتدخل في الشءون العسكرية او المدنية او الدينية او المساس بأمن موسسات الدولة .
    وسيتم ترحيلهم نهائيا من ليبيا بعد وضع بصمات أصابعهم في المنظومة الامنية الليبية بعد التحقق من القضايا المنسوبة اليهم – سواء ان كانوا طلبة او إعلاميين او موظفين اًو لاجءين سياسيين اًو تجار يحاولون التدخل في شؤون ليست من شانهم وستسبب لهم مشاكل أمنية في الحاضر والمستقبل القريب –
    فلهذا على الجاليات العربية والأجنبية بمختلف الإعمار والأجناس المتواجدين في ليبيا عدم تجاوز حدودهم او خرق القواعد الامنية او الاجتماعية الخاصة بشءون الدولة الليبية واحترام وجودهم في البلاد واحترام النظافة العامة واحترام الجهود الامنية داخلها او خارجها . وأي تجاوزات جناءية خارجة عن القانون الليبي سيتم التعامل معها بطريقة الامن الجناءي ويتحمل مسؤليتها البلد القادمين منه .

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