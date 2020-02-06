أردوغان يدافع عن تدخله في ليبيا: “هذه ثقافة وقيم الأمة التركية”

هاجم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، المعارضة الداخلية التي ترفض السياسة التي ينتهجها في سوريا وليبيا، بقوله: “هؤلاء لا يدركون تاريخ وثقافة وقيم الأمة التركية”.

وأضاف أردوغان في خطاب لهُ، أمام أنصاره في ولاية ولاية قيريق قلعة وسط البلاد، إن الذين ينتقدون سياساته الخارجية، لا نراهم ينتقدون ما تقوم به الدول الغربية بإغراق ما أسماهم بـ”الإنقلابيين” بالسلاح في المتوسط.

وخاطب الرئيس التركي، المعارضة الداخلية أن”هؤلاء الذين ينتقدون تواجدنا في هذه الدول، يلتزمون الصمت تجاه الذين أتوا إلى سوريا من آلاف الكيلو مترات وأغرقوا هذا البلد بحمام من الدماء”، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول التركية.

وتابع أردوغان خطابه، أن تركيا عازمة على أن تكون موجودة في الميدان وعلى طاولة المفاوضات.

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