اخبار ليبيا الان

المركز الوطني يناقش أخلاقيات التعامل مع الحالات المشتبه إصابتها بـ”كورونا”

تم النشر منذُ 34 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اجتمع مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الدكتور بدر الدين بشير النجار، برئيس اللجنة الوطنية للسلامة الحيوية والأخلاقيات البيولوجية عبدالعزيز البوني.

واستعرض مدير عام المركز الوطني خلال الاجتماع، الإجراءات الوقائية التي اتخذها المركز للتقليل من خطر دخول حالات لفيورس كورونا للبلاد.

وناقش الاجتماع أخلاقيات التعامل مع الحالات التي قد يشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، ضمن مهام التي تقوم عليها اللجنة الوطنية للسلامة الحيوية والأخلاقيات البيولوجية.

وخلص الاجتماع، إلى ضرورة التأكيد على الجانب الأخلاقي بين الأطباء والحالات التي قد يشتبه فيها، مع ضرورة توفر غرف للعزل في حال تم اكتشاف حالات يشتبه بإصابتها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك