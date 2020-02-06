المركز الوطني يناقش أخلاقيات التعامل مع الحالات المشتبه إصابتها بـ”كورونا”

اجتمع مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الدكتور بدر الدين بشير النجار، برئيس اللجنة الوطنية للسلامة الحيوية والأخلاقيات البيولوجية عبدالعزيز البوني.

واستعرض مدير عام المركز الوطني خلال الاجتماع، الإجراءات الوقائية التي اتخذها المركز للتقليل من خطر دخول حالات لفيورس كورونا للبلاد.

وناقش الاجتماع أخلاقيات التعامل مع الحالات التي قد يشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، ضمن مهام التي تقوم عليها اللجنة الوطنية للسلامة الحيوية والأخلاقيات البيولوجية.

وخلص الاجتماع، إلى ضرورة التأكيد على الجانب الأخلاقي بين الأطباء والحالات التي قد يشتبه فيها، مع ضرورة توفر غرف للعزل في حال تم اكتشاف حالات يشتبه بإصابتها.

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