دي مايو: نحتاج لأميركا في حل الأزمة الليبية

رأي وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، أن هناك حاجة لرسالة واضحة من قبل الولايات المتحدة بشأن ليبيا، تتمثل في إرسال رسالة واضحة لجميع الجهات الفاعلة المعنية بهذه الحرب، بإنهاء تدخلها ووقف إرسال الأسلحة.

وقال دي مايو في مقابلة صحفية، الأربعاء: “نحتاج اليوم إلى الأميركيين أكثر من أي وقت مضى”، كما “يجب أن نتأكد من أن تتلقى جميع الجهات الفاعلة المعنية بهذه الحرب بالوكالة رسالة واضحة من جانب الولايات المتحدة”، وهي “إنهاء تدخلها ووقف إرسال الأسلحة، بالإتفاق على وقف دائم لإطلاق النار”، بحسب “أسوشيتد برس”

ووجه وزير الخارجية الإيطالي، الشكر للمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، “لنجاحه في تشكيل اللجنة العسكرية المشتركة ووضع الخصمين حول طاولة، بحسب قوله.

وأردف دي مايو قائلا: “في هذه اللحظة التاريخية، نعرف أن هناك عملية دبلوماسية جارية ويجب أن نتشبث بها، لأنها الطريقة الوحيدة لإيجاد حل”

وتابع مختتما حديثه: “لا يوجد حل عسكري للأزمة في ليبيا”