روسيا تعترض على مشروع قرار بريطاني حول ليبيا في مجلس الأمن

اعترضت روسيا على مشروع قرار بريطاني حول الأزمة الليبية، ليبيا، في جلسة لمجلس الأمن، برفضها عبارة “مرتزقة”، كانت مدرجة في مشروع القرار البريطاني، وعرقلت التصيت عليه، برفعها حق الفيتو.

وأوضح المندوب الروسي في مجلس الأمن، فاسيلي نبينزيا، بقوله: “هناك فقرات في القرار تطرح إشكالية”، ولم يوضح ماهية الفقرات التي تضمنها القرار.

وأعلن المندوب الروسي أن موقف بلاده قرّر مواصلة المباحثات مع بقية الشركاء في مجلس الأمن.

وذكرت وكالة فرانس برس، أنها اطلعت على التعديلات المدرجة في المشروع البريطاني، وأوضحت الوكالة الفرنسية، أن روسيا طالبت استبدال عبارة “مرتزقة” بـ” مقاتلين إرهابيين أجانب”.

وبحسب الوكالة، تحدث مصدر بريطاني، عن الصعوبات التي واجهت بلاده مع روسيا، بعد اعتراضها على عبارة “مرتزقة.

ورغبت واشنطن في أن يتضمن النصّ بجملة “المرتزقة من مجموعة فاغنر الروسيّة”، صراحة، ولكنها وافقت بعدها على عبارة “مرتزقة” فقط.

وأشارت السفيرة البريطانية كارن بيرس بقولها: المحادثات مستمرة ونريد إجماعا حول النص وأن يتم تبنيه سريعا”، بحسب الوكالة الفرنسية للأنباء.

وطلبت كل من روسيا وجنوب أفريقيا، تعديلات على النص في القرار البريطاني المقدم لمجلس الأمن.

ويواجه مشروع القرار البريطاني، بعض الاحتمالات، منها إجراء محادثات جديدة في مجلس الأمن، أو إصرار بريطاني على التصويت دون أي تعديل في النصّ الذي عارضته روسيا.

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