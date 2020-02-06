“البريقة” تعلن بدء أعمال الكشف لخزانات الغاز بمستودع مصراتة النفطي

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، عن بدء أعمال الكشف لخزانات الغاز المسال والمستهدفة بمستودع مصراتة النفطي خلال شهر فبراير الجاري، “S171,S172,S173,S174,S175″، إضافة إلى منصة تعبئة الغاز.

وأوضحت الشركة، إتمام عملية الكشف البصري “visual inspection” وأخذ قراءات سُمك الخزانات بواسطة جهاز “DM4DL” للوقوف على الحاله الفنية للخزانات من حيث التآكل “corrosion” والعمر الإفتراضي للخزانات.

وأشارت شركة البريقة لتسويق النفط، أن لجنة الإدارة التابعة لها بالمستودعات النفطية، تتابع باهتمام عمليات التطوير والكشف، إضافة إلى حرصها على استمرارية العمليات التشغيلية بكافة المواقع بكفاءة عالية وأداء مميز، وتنفيذا للخطة السنوية لمنسقية التفتيش والمتابعة بإدارة الشؤون الفنية، والتي تستهدف الكشف على الخزانات والمنصات والأنابيب لمستودعات شركة البريقة.

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