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“البريقة” تعلن بدء أعمال الكشف لخزانات الغاز بمستودع مصراتة النفطي

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، عن بدء أعمال الكشف لخزانات الغاز المسال والمستهدفة بمستودع مصراتة النفطي خلال شهر فبراير الجاري، “S171,S172,S173,S174,S175″، إضافة إلى منصة تعبئة الغاز.

وأوضحت الشركة، إتمام عملية الكشف البصري “visual inspection” وأخذ قراءات سُمك الخزانات بواسطة جهاز “DM4DL” للوقوف على الحاله الفنية للخزانات من حيث التآكل “corrosion” والعمر الإفتراضي للخزانات.

وأشارت شركة البريقة لتسويق النفط، أن لجنة الإدارة التابعة لها بالمستودعات النفطية، تتابع باهتمام عمليات التطوير والكشف، إضافة إلى حرصها على استمرارية العمليات التشغيلية بكافة المواقع بكفاءة عالية وأداء مميز، وتنفيذا للخطة السنوية لمنسقية التفتيش والمتابعة بإدارة الشؤون الفنية، والتي تستهدف الكشف على الخزانات والمنصات والأنابيب لمستودعات شركة البريقة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • ما لا تعرفه القبائل المهبولة في الشرق أن النفط والغاز في الهلال النفطي يخدم الشرق أكثر من الغرب فهو لا يحتاج اصلا النفط الشرق الاحتياطي النفط والغاز مكتشف في الغرب ليبيا والبحر المتوسط تريد اليونان السيطرة عليه يدعمها الخونة الرجمة طبرق أكثر من النفط في الشرق بي إمكان الغرب أن يستغني النفط الهلال النفطي مع ذلك لن تسمح حكومة الشرعية تسيطر الإمارات ومصر على النفط والغاز ليبيا ملك لكل الليبين كما أن النفط والغاز الغرب ليبيا ملك لكل الليبين نفس الأمر النفط والغاز جنوب القبائل الشرق بدأت الصراعات الجهوية وتفرقة وليس الغرب حتى قبائل الجنوب التبو طوارق تدعم الغرب الحكومة الوفاق بسبب تفريقلة جوية والعنصرية الشرق التي نقلوها من الفراعنة مصر البدو الخليج

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