المركز الوطني يتابع الإجراءات الصحية في “رأس جدير وامساعد”

أرسل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، فريقا طبيا إلى منفذ رأس اجدير الحدودي، لمتابعة الإجرءات الصحية بالمنفذ وفحص المسافرين من وإلى تونس.

وأوضح المركز أن الفريق الطبي، يتكون من منسق البرنامج الوطني للرصد والتقصي بالمركز الوطني د.محمد الفقيه ، وعضو إدارة الرصد د.مالك عثمان، ومدير الإعلام الصحي بالمركز الوطني د.محمد الجازوي.

والتقى الفريق الطبي بمدير مكتب الرقابة الصحية بمنفذ رأس اجدير مختار المنصوري، للاطلاع على إجراءات الفحص الحراري بالمنفذ وآلية متابعة تطبيق خطوات المركز الوطني لمكافحة الأمراض، وعلى إمكانية تجهيز عيادة متكاملة لإجراء الفحوصات الطبية على المسافرين من وإلى تونس.

وسلّم المركز الوطني لمكافحة الأمراضي، وحدة الحجر الصحي بمكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ امساعد البري التابع للمركز، مقياس للفحص الحراري.

وأوضح مدير فرع طبرق بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، عطية فرج لمكتب الإعلام والتوثيق بالمركز، إن عمليات الفحص الحراري للمسافرين عبر منفذ امساعد البري، ستبدأ اليوم الخميس.

وأشار مدير الفرع، أنه تم ندب 6 من عناصر التمريض بمكتب الخدمات الصحية إلى مكتب الرقابة الصحية الدولية بالمنفذ للمساهمة في عمليات المسح الحراري.

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