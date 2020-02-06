مكتب الثقافة سبها يعلن عن معرض للكتب المستعملة قريبا

أعلن مكتب الثقافة سبها، عن تنظيمه بزارا للكتب المستعملة والمخطوطات القديمة، سيتم الإشراف عليه قريبا بالمدينة.

وطالب المكتب روّاده والمهتمين بالكتب، بالمشاركة في البزار، عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك: “لو عندك كتب مستعملة قديمة او جديدة .. وثائق… مخطوطات ..صور قديمة لمعالم معروفة او لشخصيات معروفة وتحب تبيعها .. تستبدلها او حتى تعرضها فقط للناس ندعوك للمشاركة في بازار بيت الثقافة سبها للكتب الذي سيلتئم قريبا في بيت الثقافة سبها”.

وأوضح مكتب الثقافة سبها، لمن يرغب في التواصل معه لمزيد من المعلومات، عليه التواصل عبر صفحته على الفيسبوك، أو للحضور الشخصي لبيت الثقافة سبها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية