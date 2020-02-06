الخارجية الروسية: بوغدانوف بحث مع سلامة ملف التسوية السياسية في ليبيا

أصدرت وزارة الخارجية الروسية بيانا، ذكرت فيه أن المبعوث الروسي إلى الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف، بحث مع المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، ملف التسوية السياسية في ليبيا، وما نتج عن مخرجات لجنة “5+5″ العسكرية.

وأضافت الخارجية الروسية، أن المبعوث سلامة أبلغ بوغدانوف، بمخرجات اللقاء الأول للجنة العسكرية المشتركة، في جنيف، بين حكومة الوفاق والقيادة العامة للجيش الوطني.

وأشارت وزارة الخارجية الروسية في بيانها:” بحث الجانبان الجهود الدولية الرامية إلى تسوية عاجلة للأزمة الليبية، مع الأخذ في الاعتبار نتائج المؤتمر الدولي حول ليبيا في برلين في 19 يناير، والمناقشات الجارية ذات الصلة في مجلس الأمن الدولي”، وفقا لما نشره موقع RT الروسي.

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