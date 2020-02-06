ضبط متهم في جريمة قتل بالعجيلات

أعلنت مدير أمن طرابلس، الخميس، القبض على متهم في جريمة قتل في مدينة العجيلات (غرب العاصمة طرابلس).

وأشارت في بيان رسمي، إلى أن أعضاء التحري التابعين لمركز شرطة الهضبة تمكنوا من إلقاء القبض على ( ر.خ.ص) و المتهم في واقعة قتل المدعو (م.م.ع) في مدينة العجيلات».

ونوهت المديرية، إلى أن المغدور « توفي متأثرًا بإصابة في الرأس بعد محاولة اسعافه لمصحة في طرابلس»، وفق صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأضاف البيان أن رجال تحري ضبطوا المتهم خلال محاولته «استكمال إجراءات استخراج جوازات سفر رفقة عائلته، بعد «بعد ان تقدم شقيق المغدور بالإبلاغ عن الواقعة لدى مركز شرطة الهضبة». وأحيل المتهم إلى مركز شرطة الهضبة الذي سلمه لمركز شرطة العجيلات.

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