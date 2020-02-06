مراعاة لظروف البلاد.. مستشفى معيتيقة العسكري يوفر الأدوية للمواطنين

أعلن مستشفى معيتيقة العسكري عن توفير الأدوية بصيدليتها لعامة المواطنين، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يأتي «مراعاة للظروف التي تمر بها البلاد».

ودعت المستشفى في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «النازحين لضرورة تسجيل أسمائهم والأدوية الخاصة بهم لتوفير مايمكن منها». وأشارت إلى أن «الصيدلة موجودة داخل العيادات الخارجية بمستشفي».

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وتحاول الجهات الطبية في العاصمة طرابلس تغطية احتياجات 19 مركزا لتجمع عائلات النازحين داخل طرابلس. وفي 19 ديسمبر الماضي، زودت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، مكاتب الخدمات الصحية في بلديات طرابلس الكبرى بأدوية عامة وأخرى للأمراض المزمنة؛ لتغطية احتياجات الأسر النازحة.

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