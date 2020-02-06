«بركان الغضب»: وفاة مواطنين جراء سقوط قذائف بالهضبة

أعلنت عملية «بركان الغضب» «وفاة مواطنين وإصابة آخرين نتيجة سقوط قذائف» أطلقتها قوات القيادة العامة على منطقة الهضبة البدري مساء أمس الأربعاء.

ونشرت صفحة العملية على موقع التواصل «فيسبوك»، اليوم الخميس، صورا لما يبدو أنها بقايا وشظايا تلك القذائف.

وكان المستشار الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق، أمين الهاشمي قال في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن الحادث أسفر عن «وفاة مواطن وجرح اثنين آخرين»، موضحا أن القتيل يدعى عبدالكريم عبدالله، أما المصابان فهما عبدالباسط محمد فرج عطية، ورمزي محمد الشفط.

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