صالح يشيد بدور الجزائر تجاه ليبيا خلال لقائه بوقادوم

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم أمس في مدينة القبة، لبحث آخر المستجدات الخاصة بالشأن الليبي والمنطقة، والعلاقات الثنائية بين ليبيا والجزائر.

وحسب المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق فقد أشاد صالح خلال اللقاء باهتمام الجزائر ومساعيها للم شمل الليبيين، مؤكدا على ضرورة تفهم الجزائر أن الأزمة في ليبيا أزمة أمنية وليست سياسية، وأن مساعدة الليبيين تكمن في نزع سلاح المليشيات والجماعات المتطرفة المسيطرة على العاصمة، مضيفا أن القوات المسلحة قادرة على بسط الأمن والاستقرار في البلاد.

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