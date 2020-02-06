بالصور.. «أمن بنغازي» تعلن «ضربة قوية» لأحد أوكار صناعة الخمور

أعلنت مديرية أمن بنغازي إعدام أكثر من 27 ألف لتر من الخمور، فيما وصفتها بواحدة من أقوى الضربات التي يوجهها قسم شرطة النجدة ضد أوكار صناعة الخمور وسائر المواد المُسكرة.

وأشارت المديرية، في بيان، إلى أن «معلومات أكدت قيام أشخاص مقيمين بدائرة منطقة الماجوري تخصص نشاطهم غير المشروع فى التصنيع والإتجار المواد المُسكرة وترويجها على نطاق واسع لعملائهم بالمدينة».

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وحسب الصفحة الرسمية لمديرية أمن بنغازي، فقد «أمكن رصد هؤلاء الأشخاص والوقوف على مظاهر نشاطهم غير المشروع». ونوه البيان إلى «استهداف هذه الأوكار»، وأشار إلى أن «حصيلة ضبطيات المواد المُسكرة بكميات هائلة»، لافتا إلى «ضبط المتهمين عقب تقنين الإجراءات وأخذ الأذن من النيابة العامة».

وفي 23 من يناير الماضي، ضبط رجال وحدة التحري والقبض بقسم شرطة النجدة بنغازي أوكار بيع الخمور المستوردة من بريطانيا ودول آسيوية في منطقة الوحيشي.

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