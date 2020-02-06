بعد برلين.. الملف الليبي يطير إلى ميونيخ

بعد أسابيع من انعقاد مؤتمر برلين وبعد بدء محادثات جنيف التي ظهر فيها إصرار طرفي النزاع لإيجاد الحل، تستعد ألمانيا لعقد الاجتماع الأول للجنة متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر.

وسينتقل الملف الليبي من برلين إلى ميونخ التي ستحتضن الاجتماع الأول لمتابعة ما اتفقت عليه كافة الأطراف في الـ16 من فبراير حسبما أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الذي أكد على مواصلة بلاده للعمل مع الأمم المتحدة على تنفيذ نتائج برلين.

كما رحب ماس ببدء اجتماعات جنيف بين الأطراف متفائلاً بالتوافق الذي قد يخرج من تلك الإجتماعات ما سيزيد من دعم الإجتماع المقبل.

ورغم تعهد كافة الأطراف الدولية على الالتزام بقرارات برلين إلا أن الأسابيع الماضية شهدت انتهاكات وخروقات من الأطراف الدولية في ليبيا أبرزها كانت إستمرار أنقرة في إرسال شحنات الأسلحة والمرتزقة ما يضعها في مواجهة مع الأمم المتحدة التي هددت بعقوبات دولية ضد من يعرقل خارطة طريقها لحل الأزمة في ليبيا.

ستمر عام 2020 في جلب المزيد من الإهتمام الدولي للملف الليبي الذي بات على رأس أجندات كافة القمم والاجتماعات الدولية، وبات عالقاً بين مصالح وأجندات الأطراف الدولية التي مازالت تتصارع وتزيد من أزمتها.

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