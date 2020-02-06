مصير التشكيلات المسلحة.. البند الثقيل بمحادثات جنيف

كشفت مصادر عسكرية عن جانب مما يجري في محادثات لجنة 5+5 العسكرية في جنيف، وأبرز نقاط الخلاف التي تُهدّد هذه المحادثات التي تبني البعثة الأممية عليها آمالاً كبيرة لتثبيت وقف إطلاق النار وتسوية الأزمة.

وقال مسؤول عسكري مطلع لصحيفة “الاتحاد” أن “وفد الجيش الوطني متمسك بتفعيل الملحق الأمني الوارد في اتفاق الصخيرات والذي يقضي بحل الميليشيات التي تسيطر على مفاصل الدولة في طرابلس”.

وأشار ذات المصدر إلى أن المحادثات لم تتوصل إلى نقطة توافق حتى الآن بشأن شروط وقف إطلاق النار، وهي المرحلة الثانية من المحادثات حيث سبق وأن أكد المبعوث الأممي غسان سلامة أن الطرفان وافقا على تحويل الهدنة إلى وقف إطلاق نار دائم، وبقيت مسأةل التوافق حول شروط تنفيذ ذلك.

ووفقا لما صرح به المسؤول العسكري، فقد “عبّر وفد القيادة العامة عن استعداده لتطبيق ما ورد في وثائق محادثات القاهرة للعسكريين الليبيين، مشدداً على ضرورة وجود آلية واضحة وضمانة حقيقة لتفعيل أي اتفاق تسعى البعثة الأممية في ليبيا لرعايته”.

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