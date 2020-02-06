السلطات الإيطالية تحتجز سفينة شحن بتهمة تهريب أسلحة إلى ليبيا

العنوان_جنوة

قالت صحيفة السيكولو الإيطالية إن ” سفينة الشحن ” بنا ” التي تحمل العلم اللبناني محتجزة في” ميناء جنوة – ايطاليا ” و من قبل السلطات الإيطالية بعد الاشتباه بتهريبها أسلحة من تركيا إلى ليبيا وإنه جاري التحقيق مع قائدها .

وتوقفت السفينة في ميناء جنوة الايطالي بسبب عطل لغرض الصيانة إلى أن خرج الضابط الثالث بالسفينة والبالغ ” 25 عام ” طالبا اللجوء في ايطاليا والحماية وقال إنه لديه معلومات وفيديو عن تهريب أسلحة ودبابات وآليات علي متن السفينة من تركيا إلى ليبيا .

وأظهر التحقيق تعمد السفية الاختفاء عن أجهزة التتبع الملاحي ما يؤكد بحسب المدعي العام الايطالي “ماركو زوكو ” أن هناك شئ مريب تحمله السفينة .

وكشفت مصادر صحفية أن المدعي العام الإيطالي وجه تهمة الإتجار غير المشروع بالسلاح لقبطان السفينة اللبنانية ” بانا ” التي إستخدمتها تركيا في نقل أسلحة إلى ميناء طرابلس يوم 28 يناير الماضي .