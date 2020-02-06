موسكو تعترض على مشروع قرار حول ليبيا في مجلس الأمن

كشفت وسائل إعلامية، أن روسيا اعترضت على مشروع قرار بريطاني حول ليبيا في مجلس الأمن الدولي.

وبحسب ما أعلنه دبلوماسيون، فأن القرار كان يمكن أن يُعرض، اليوم الخميس، للتصويت في مجلس الأمن الدولي، في حال عدم تسجيل اعتراض عليه قبل انقضاء مهلة تنتهي الساعة 19,00 ت غ.

وأفاد دبلوماسي، أن كل من موسكو وجنوب إفريقيا، طلبتا إدخال تعديلات على النص البريطاني، حيث تشمل التعديلات التي طلبت روسيا إدخالها، تعديل فقرة “قلق (المجلس) إزاء الانخراط المتزايد للمرتزقة في ليبيا”، واستبدال عبارة مرتزقة بـ “مقاتلين إرهابيين أجانب”، مما يضع النص البريطاني أمام احتمالين: إما إجراء محادثات جديدة بين أعضاء مجلس الأمن، وإما إصرار بريطانيا على إجراء التصويت على مسودتها التي يمكن أن تستخدم روسيا حق النقض لمنع إقرارها.