موقع ” إنتلجنس ” يكشف تفاصيل عملية تفتيش السراج في مطار باريس : لودريان كان حاضرًا !

ليبيا – نشر موقع ” أفريكا إنتلجنس ” الفرنسي المقرب من عدة دوائر مخابرات غربية بعض التفاصيل عن الإهانة التي تعرض لها رئيس الرئاسي فائز السراج في إحدى مطارات باريس الرئيسية .

وتحت عنوان ” السراج تحصل على تفتيش بالفرشاة في باريس ” قال الموقع اليوم الخميس في خبر ترجمته المرصد : ” لن ينسى فايز السراج بسرعة توقفه في مطار رواسي شارل ديجول الفرنسي في 31 يناير ” .

وأضاف الموقع أن السراج كان يتنقل هناك ” ترانزيت ” في طريقه إلى جهة أخرى ، ربما لندن ، بعد أن سافر من برازافيل ، حيث شارك في اجتماع لجنة الاتحاد الأفريقي الرفيعة المستوى المعنية بليبيا.

وكشف الموقع أن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة سافر من برازافيل إلى باريس مع السراج في نفس الطائرة المدنية .

وتابع الموقع : ” ولكن بينما رحب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان بغسان سلامة إلا أنه لم يقدم للسراج حتى مجرد مصافحة ” .

وفقًا للتقرير أيضًا ، فأن الأسوأ من ذلك وعلى عكس العرف الدبلوماسي ، فقد خضع السراج لعملية تفتيش واسعة النطاق عندما مر بفحص أمني على الرغم من احتجاجات مبعوثه الشخصي في باريس ، حامد أحمد الحضيري ، الذي شاهد المشهد.

وكانت وسائل إعلام ليبية قد أكدت يومها نبأ تعرض السراج للتفتيش المشدد في باريس قبل أن يأتي هذا التقرير من موقع ” إنتلجنس ” فيما تزامنت تلك الحادثة مع كلمة أدلى بها في اليوم السابق مندوبهم في الأمم المتحدة طاهر السني هاجم فيها فرنسا الأمر الذي اعتبرته وسائل إعلام فرنسية تطاولًا على باريس مدفوع برغبة تركية .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية