اخبار ليبيا الان عاجل

موقع ” إنتلجنس ” يكشف تفاصيل عملية تفتيش السراج في مطار باريس : لودريان كان حاضرًا !

تم النشر منذُ 9 ساعات
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – نشر موقع ” أفريكا إنتلجنس ” الفرنسي المقرب من عدة دوائر مخابرات غربية بعض التفاصيل عن الإهانة التي تعرض لها رئيس الرئاسي فائز السراج في إحدى مطارات باريس الرئيسية .

وتحت عنوان ” السراج تحصل على تفتيش بالفرشاة في باريس ” قال الموقع اليوم الخميس في خبر ترجمته المرصد : ” لن ينسى فايز السراج بسرعة توقفه في مطار رواسي شارل ديجول الفرنسي في 31 يناير ” .

وأضاف الموقع أن السراج كان يتنقل هناك ” ترانزيت ” في طريقه إلى جهة أخرى ، ربما لندن ، بعد أن سافر من برازافيل ، حيث شارك في اجتماع لجنة الاتحاد الأفريقي الرفيعة المستوى المعنية بليبيا.

وكشف الموقع أن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة سافر من برازافيل إلى باريس مع السراج في نفس الطائرة المدنية .

وتابع الموقع : ” ولكن بينما رحب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان بغسان سلامة  إلا أنه لم يقدم للسراج حتى مجرد مصافحة ” .

وفقًا للتقرير أيضًا ، فأن الأسوأ من ذلك وعلى عكس العرف الدبلوماسي ، فقد خضع السراج لعملية تفتيش واسعة النطاق عندما مر بفحص أمني على الرغم من احتجاجات مبعوثه الشخصي في باريس ، حامد أحمد الحضيري ، الذي شاهد المشهد.

وكانت وسائل إعلام ليبية قد أكدت يومها نبأ تعرض السراج للتفتيش المشدد في باريس قبل أن يأتي هذا التقرير من موقع ” إنتلجنس ” فيما تزامنت تلك الحادثة مع كلمة أدلى بها في اليوم السابق مندوبهم في الأمم المتحدة طاهر السني هاجم فيها فرنسا الأمر الذي اعتبرته وسائل إعلام فرنسية تطاولًا على باريس مدفوع برغبة تركية .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • – عملية التفتيش لرءيس مجلس ادارة حكومة الوفاق الليبية –
    بعد التحقيق علمت السلطات الليبية الامنية بان احدى النساء الأفريقيات التابعات لفرنسا وأمراءة تونسية تابعة لحكومة فرنسا – وجاسوس قطري يعمل للصالح الفرنسي ومعظمهم لاجءين لطلب العمل في فرنسا / من وراء الكاميرات قاموا بتعقب – رءيس مجلس ادارة الحكومة الوفاق الليبية وحولوا الكلام عبر جهاز اللاسلكي لتفتيشه – وهذا خرق للقانون الدوبلوماسي الليبي .

    رد

    • This ugly Turkish agent is 100% soulless & valueless all around the world not just in France
      All of the Intelligence Agencies keenly know that this diseased Turkish puppy is an agent/informative with the Turkish MIT intelligence Agency
      A dog will always be treated as a dog.
      Thank you France

      رد

  • يجب ان يعامل كزعيم عصابة مافيا فهو مجرم وكان واجبا على الحكومة الفرنسية ان تسلمه للجيش الوطنى فهو مطلوب للمحكمة العسكرية بتهمة الخيانة العظمى

    رد

  • يجب ان يخضع للتفتيش و المتابعة انه شخص مشبوه اصله من سلالة الانذال الحقراء الاتراك وهو جبان و حقير يجب علي كل العالم أخذ الحيطه و الحذر من هذا الصعلوك الارهابي الوسخ

    رد

  • القوادة عند “حامد الحضيري” طريقة حياة فقد تعلمها وتفنن فيها من أيام الفاتح العظيم وهو الآن يقدم خدماته لحكومة اللصوص والعملاء بالدفع المسبق عليه لعنة الله لا وطنية ولا مبدأ ولا نخوة ولا مروءة ولا شيء 40 سنة قضاها في خارجية عبدالعاطي والمنتصر وشلقم وكوسا في جمع الدولار واليورو ولم يشبع هذا المأفون الواطي الخدام رباية اللجان الثورية

    رد