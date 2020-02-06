شمام يطالب بالخروج للشوارع احتفالا بذكرى فبراير

طالب الإعلامي محمود شمام، بالخروج للشوارع احتفالا بمناسبة فبراير، مذكرا ببعض الأحداث التي رافقت سقوط بعض المدن الليبية سنة 2011.

وأعاد شمام في تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صور لبعض الأحداث التي شهدتها بعض المدن الليبية، قائلا “إنه في ٥ أيّام سقط الشرق الليبي بأكمله بدون دعم أو حماية أحد من الخارج”.

وأضاف، “أن العالم شاهد وسمع عبر شبكة الــ “سي إن إن” الأمريكية الألاف وهم يغنون أمام محكمة بنغازي “سوف نبقى هنا””.

ونفى شمام مشاركة “الناتو” فيما جرى في ليبيا، قائلا: “لم يكن هناك طائرات الرافال أو صواريخ التوماهوك بل رجال ونساء ليبيا وكانوا خصومهم يحتمون بأبواب العزيزية وأمامهم كتائبهم المرعوبة، التي هربت لتعود الآن متسللة من بين ثنايانا معجبة بدبابيرها بعد ان تركت زعيمها وحيدا في الصحراء.”

ويذكر أن ليبيا شهدت خلال أحداث فبراير تدخلا مباشرا من قبل حلف الناتو الذي شن أكثر من 29 ألف غارة جوية، وضرب أكثر من 9 ألاف هدف عسكري ومدني، بمشاركة أكثر من 40 دولة، ولم تتوقف عملياته العسكرية إلا باغتيال الزعيم الراحل معمر القذافي في 20 أكتوبر.